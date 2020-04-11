Шесть человек погибли в Удмуртии после распития неизвестного вещества

https://static.news.ru/photo/1a2c6f14-7bce-11ea-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Шесть человек в Удмуртии насмерть отравились химическим веществом, которое они употребили в качестве напитка.

По данным СК по республике, инцидент произошёл 10 апреля в городе Сарапуле. В одной из квартир были найдены тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 44 лет.

Ещё двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через непродолжительное время скончались, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего местного жителя, передавшего погибшим вредное вещество. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее NEWS.ru писал, что в больницу в Перу попали 32 человека с отравлением после употребления алкогольного напитка сомнительного качества. Из них 16 скончались, а 15 остаются под присмотром врачей. Один человек был выписан.