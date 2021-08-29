Шесть человек погибли в тройном столкновении авто на Ставрополье

Шесть человек стали жертвами тройного столкновения автомобилей в Ставропольском крае. Авария произошла на автодороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Водитель иномарки Honda пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, потом с грузовым Suzuki и легковым Toyota.

В результате погибли водитель и пассажир Lada, а также водитель и два пассажира автомобиля Honda. Ещё два пассажира из этой иномарки, включая годовалого ребёнка, были доставлены в больницу.

Оказавшийся в числе пострадавших мужчина умер от травм в больнице Георгиевска. Ребёнок находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжёлое, решается вопрос о его транспортировке в краевую больницу Ставрополя.

Региональная прокуратура по данному факту проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее несовершеннолетний байкер, не имеющий прав на управление мотоциклом, сбил семью из четырёх человек в Свердловской области. Семнадцатилетний водитель мотоцикла не заметил пешеходов на нерегулируемом переходе и сбил их.