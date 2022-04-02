Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто (штат Калифорния), сообщается в Twitter местного департамента полиции. По факту произошедшего начато расследование.

Обнаружены по меньшей мере 15 жертв стрельбы, включая шестерых погибших, — говорится в сообщении.

ЧП произошло в центре города. В настоящее время перекрыто несколько улиц, жителей просят воздержаться от посещения данного района. Какие-либо подробности произошедшего полиция пока не раскрывает.

Ранее стало известно, что мужчина устроил стрельбу в одной из церквей Сакраменто. Он убил четверых человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой.

В городе Думас в штате Арканзас ранее произошла стрельба на автомобильном шоу, один человек погиб, ещё 20 получили ранения. В числе пострадавших были дети.