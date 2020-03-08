Авария произошла на трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми. Столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Рено Меган».
В результате происшествия на месте погибли шесть человек. Также серьёзные травмы получили двое несовершеннолетних.
На данный момент на месте работает оперативная группа ГИБДД. Устанавливаются детали инцидента. Дети доставлены в больницу. Им оказана первая помощь,
NEWS.ru ранее писал о столкновении автобуса и уборочной машины в Москве. В результате инцидента пострадал один человек.
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