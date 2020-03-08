https://static.news.ru/photo/e827291a-60b5-11ea-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария произошла на трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми. Столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Рено Меган».

В результате происшествия на месте погибли шесть человек. Также серьёзные травмы получили двое несовершеннолетних.

На данный момент на месте работает оперативная группа ГИБДД. Устанавливаются детали инцидента. Дети доставлены в больницу. Им оказана первая помощь, передаёт ТАСС.

NEWS.ru ранее писал о столкновении автобуса и уборочной машины в Москве. В результате инцидента пострадал один человек.