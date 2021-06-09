Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

В результате ДТП с участием автобуса в Свердловской области погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По имеющимся данным, автобус
Предварительной причиной инцидента называют отказ тормозов автобуса.
В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых
По информации Горелых, перевозивший рабочих служебный автобус протаранил ворота предприятия в Лесном и сбил находившихся на остановке людей.
На месте происшествия работает полиция.
Подробности устанавливаются.