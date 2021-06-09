Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/f14adcde-f94f-11ea-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с участием автобуса в Свердловской области погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По имеющимся данным, автобус наехал на остановку. В результате шестеро погибли, ещё четыре человека получили повреждения.

Предварительной причиной инцидента называют отказ тормозов автобуса.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых сообщает о 15 пострадавших в ДТП.

По информации Горелых, перевозивший рабочих служебный автобус протаранил ворота предприятия в Лесном и сбил находившихся на остановке людей.

На месте происшествия работает полиция.

Подробности устанавливаются.