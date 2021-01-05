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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Смоленском

22:38, 05 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Смоленской области погибли шесть человек. Об этом сообщил представитель УМВД по региону.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль Hyundai и ВАЗ-2115. В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира — мужчина и две женщины, — приводит РИА Новости слова источника в полиции.

Столкновение произошло на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска.

Ранее в Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, инцидент произошёл на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. При этом в машине скорой, попавшей в ДТП, находилась беременная женщина, которая, к счастью, не пострадала.

Как сообщал NEWS.ru, восемь человек погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Республики Тыва.

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