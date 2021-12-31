Шесть человек погибли в ДТП под Рязанью

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В Рязанской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли шесть человек. Ещё 14 пострадали, передаёт РИА Новости со ссылкой на главк МВД по региону.

В полиции пояснили, что ДТП произошло рано утром 2 декабря на трассе Москва — Астрахань возле села Вослебово. Автобус, следовавший в сторону Астрахани, врезался в опору железнодорожного моста. В общей сложности в нём находились 49 пассажиров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Жохово. В аварии пострадали три человека.

В канун Нового года в Адыгее произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Его жертвами стали четыре человека, включая семилетнюю девочку.