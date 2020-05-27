Шесть человек погибли при стрельбе в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в перестрелке погибли шесть человек. Стрельба произошла в провинции Асир после спора, возникшего между двумя враждующими семьями.
Все погибшие — подданные Саудовской Аравии. При стрельбе пострадали три человека, сообщает Saudi Press Agency. Полиция изъяла оружие, прокуроры ведут расследование случившегося.
Массовые убийства являются редким явлением в Саудовской Аравии,
В декабре 2019 года курсант из Саудовской Аравии устроил стрельбу на американской военной базе в Пенсаколе. Нападавший убил трёх человек, ранения получили восемь человек. Сам Мухаммед аш-Шамрани был ликвидирован. ФБР нашло доказательство того, что он был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), писал NEWS.ru.
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