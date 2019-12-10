https://static.news.ru/photo/82906e7c-1b05-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look/GlobalLookPress

Около шести человек погибли из-за внезапного похолодания в Таиланде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Бангкок Пост».

В восточной и центральной частях страны температура резко упала до 13–18 градусов по Цельсию. Такая погода в этих частях королевства встречается крайне редко. Привычная температура в Таиланде для зимнего сезона 28–31 градус днём и 21 градус ночью.

В северной и северо-восточной частях страны температура колеблется от 5 до 14 градусов.

Уже зафиксированы шесть случаев смерти в связи с понижением температуры. Жители Таиланда разжигают костры, чтобы согреться. Однако туристы спокойно переносят похолодание в стране, отмечает издание.

Метеорологи Таиланда связывают похолодание с атмосферным фронтом, идущим из Китая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пропавших в Таиланде российских туристов нашли живыми. Четверо туристов взяли два каяка и направились с острова Чанг на Кхум, полиция разыскивала их почти сутки.