Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восемь человек в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо — обращение. Фотографию рукописи в своём Instagram опубликовал один из адвокатов молодого человека Руслан Нагиев. В нём Шамсутдинов объясняет свой поступок. Это совпало с передачей в суд уголовного дела против старослужащих той же части, обвиняемых в дедовщине. По этому делу Рамиль Шамсутдинов проходит как потерпевший.

Я благодарю тех, кто поддерживает меня, и, в первую очередь, моего отца в этой непростой ситуации. Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете, — пишет Шамсутдинов.

Обвиняемый в коллективном убийстве пишет, что не скрывался от армии, а напротив хотел защищать Родину. Более того, он собирался связать свою жизнь с воинской службой и пойти на контракт.

Я не скрывался от армии. Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошёл на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь, — говорится в письме.

Второй адвокат обвиняемого Равиль Тугушев в разговоре с NEWS.ru, сообщил, что Шамсутдинова в данный момент этапируют из Забайкалья в Москву. По приезду его разместят в СИЗО при институте Сербского, где до сегодняшнего дня находился также Cанкт-Петербургский историк Олег Соколов, убивший свою любовницу и аспирантку. Там Рамиль будет проходить ряд психиатрических экспертиз.

Адвокат также напомнил, что Шамсутдинов является не только обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено.

Дело о неуставных отношениях передано в Читинский гарнизонный суд. Но первое заседание ещё не назначено, — сообщил Равиль Тугушев.

Дело, о котором идёт речь, было возбуждено вскоре после того, как Шамсутдинова обвинили в убийстве сослуживцев. Свидетели показали, что он подвергался издевательствам старослужащих. Кроме него, потерпевшими проходят ещё трое солдат. Обвиняемые признали свою вину, и дело будет рассматриваться в особом порядке.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов стал известен 25 октября 2019 года, когда убил восемь сослуживцев и ранил ещё двух в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.

Как писал News.ru, из другой военной части Забайкалья 3 января сбежал солдат-срочник Артур Хакимов, проходивший службу в посёлке Большая Тура.

Перед этим Хакимов отправил матери СМС, в котором назвал себя непутёвым сыном и попросил прощения. Причины, по которым Хакимов мог оставить часть, пока неизвестны. Правозащитники полагают, что на то были некие серьёзные основания. Солдат не рассказывал об этом матери из-за опасений за её здоровье, поскольку женщина недавно перенесла инсульт. 6 января правозащитная организация «Комитет — совет солдатских матерей России» сообщила о завершении поисков Хакимова. По предварительным данным, молодому человеку удалось добраться до Красноярского края.