https://static.news.ru/photo/1f822c60-1b4d-11ea-bea5-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: typical_zh/vk.com

Якутского шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Кроме того, силовики доставили в участок и соратника Габышева Евгения Ростокина.

Сотрудники ФСБ приехали к нему домой и отвезли на опрос. Ростокину сообщили, что против него могут возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования из-за удаления видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили, — сообщает пресс-служба «Правозащиты Открытки».

Кроме того, отметили в проекте, накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине и пытались передать ей повестку на его имя о явке в управление службы. В ответ та предложила сотрудникам самим искать родственника.

Дело в отношении Габышева по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности было возбуждено в сентябре. Якутский городской суд признал это законным, опираясь на результаты психолого-лингвистического исследования высказываний шамана. Однако до сегодняшнего дня шаману не предъявили обвинение, писал NEWS.ru. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу, это должно быть сделано не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, в противном случае мера отменяется. Поэтому мужчине не запрещено передвигаться по территории РФ.

Габышев идёт в столицу с целью «изгнания Путина» и восстановления народовластия. При этом он подчёркивает, что его акция носит мирный характер. В сентябре он был задержан на трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.





