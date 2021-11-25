Шахту «Листвяжная» заполнят метаном для дальнейших работ

28.10.2004, Россия, Кемеровская область. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово погибли 13 горняков. Причиной аварии, которая произошла на глубине около 600 метров, могло стать обрушение породы

В шахту «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция по причине взрывоопасного состояния, направят три отделения горноспасателей. Они должны будут заняться изоляцией горных выработок для заполнения последних метаном ради достижения безопасного уровня концентрации газа. По прогнозам специалистов, эти работы займут не менее трёх суток. После этого будет принято решение о возобновлении поисков погибших. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Его слова приводит ТАСС.

План действий определён следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнётся естественное заполнение метаном, <...> чтобы уровень метана дошёл до более 20%, когда риск взрыва уменьшается, — рассказал губернатор.

Он отметил, что через трое суток, которые, предположительно, займут описанные процедуры, будет принято решение о продолжении поисков.

В свою очередь, командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше заявил, что специалисты установили предполагаемую причину происшествия на шахте. В том числе это было сделано после изучения травм, полученных горянками.

Большинство пострадавших имели травмы, полученные в результате динамического явления — взрыва, — заявил командир спасателей.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 5 часов утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 57 человек.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.