Шахтёры уже жаловались на высокий уровень метана на «Листвяжной»

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что ранее от шахтёров, работавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, уже поступали жалобы. Однако, по его словам, судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений пока рано, сообщает ТАСС. Ранее один из горняков рассказал, что людей заставляли работать в шахте при повышенном уровне метана.

Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия, — заявил Демешин.

По словам одного из работников шахты, за два месяца до трагедии на «Листвяжной» обрушился вентиляционный штрек. Он утверждает, что тогда горняков три дня заставляли работать при концентрации метана около 5-8% при норме в один процент.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Сообщалось, что её жертвами стали 51 человека — 46 шахтёров и шестеро горноспасателей. Пострадали 64 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».