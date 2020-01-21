https://static.news.ru/photo/e0a47f7c-3c15-11ea-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

Начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов рассказал, что строение, в котором произошёл пожар, не являлось жильём.

Севостьянов добавил, что постройка была расположена прямо на территории, которую арендует лесозаготовительная компания «Грин Вуд». Дом нанимала китайская компания, разместившая в строении граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, Следственный комитет завёл дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в связи с гибелью людей при возгорании в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области.