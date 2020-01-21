Начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов рассказал, что строение, в котором произошёл пожар, не являлось жильём.
Севостьянов добавил, что постройка была расположена прямо на территории, которую арендует лесозаготовительная компания «Грин Вуд». Дом нанимала китайская компания, разместившая в строении граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана,
Как писал NEWS.ru ранее, Следственный комитет завёл дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в связи с гибелью людей при возгорании в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области.
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