Севший на мель сухогруз заблокировал движение судов в Астраханской области

Сухогруз «Голден Роуз», севший на мель в Астраханской области, перекрыл судоходный канал, вызвав «транспортный затор». Прохода ожидают около трёх десятков судов.
Моряки пока ещё ждут помощи буксира, который следует к месту инцидента.
Пока его [сухогруз] снять [с мели] не удалось, туда направлен буксир, ещё не дошел. С двух сторон есть суда — в общей сложности 28 судов стоит, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Росморречфлота.
«Голден Роуз» принадлежит компании «Омский шиппинг». Как писал NEWS.ru, судно следовало из морского порта Астрахань в порт Амирабад, расположенный в Иране. Пробоин оно не получило, разлива нефтепродуктов не произошло.
Сухогруз ходит под флагом России.
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