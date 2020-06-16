Севший на мель сухогруз заблокировал движение судов в Астраханской области

Следственные органы возбудили уголовное дело после перестрелки в Назрани, в результате которой четыре человека погибли и трое получили ранения.

По версии следствия, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа города Назрани между группой местных жителей произошла перестрелка, в результате которой четверо мужчин погибли, а трое были доставлены в лечебное...