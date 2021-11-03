Севший на кукурузном поле в Подмосковье самолёт оказался никому не нужным

Аварийно севший в 2019 году на кукурузном поле рядом с подмосковным Жуковским самолёт «Уральских авиалиний» оказался никому не нужным. Его до сих пор так и не удалось утилизировать, и он остаётся на специализированной площадке в аэропорту. Об этом РБК рассказал основной совладелец и генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов.

Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании аварии, и СК даст разрешение на утилизацию, — объяснил он.

Скуратов отметил, что месяц назад вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым встречался со всем экипажем того рейса — по его словам, все сотрудники авиакомпании продолжают работать, «все в боевом строю, никто никуда и не думает уходить».

Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку на кукурузном поле утром 15 августа 2019 года. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск. Причиной стал отказ оборудования. Самолёт сел благополучно. Сигналов бедствия или срочности экипаж не подавал.