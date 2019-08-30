https://static.news.ru/photo/8765940c-cbfc-11e9-9f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Республике Башкортостан

Появились новые детали убийства годовалого мальчика в Башкирии. Пятилетняя сестра малыша рассказала, что в ночь трагедии её мама пила, а брат громко плакал.

Пережитым она поделилась с соседями, проживающими в том же селе. Из слов девочки стало ясно, что в злополучную ночь мальчик капризничал больше обычного, ночью его крики внезапно стихли, и в доме стало тихо, передают « Известия ».

Об исчезновении мальчика стало известно 29 августа. Мать малыша обратилась в полицию, заявив, что Тимур исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — малыш был завёрнут в одеяло. В преступлении созналась мать, в настоящее время она задержана и даёт показания.

Ранее News.ru писал ещё об одном подозреваемом в этом громком деле. Им стал 39-летний мужчина, который, предположительно, состоял в любовных отношениях с матерью ребёнка. Ему 39 лет. Он также проживал в селе Исмаилово, где произошла трагедия. Мужчину уже вызвали в отделение правоохранительных органов для допроса.