https://static.news.ru/photo/3825defc-b873-11e9-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Звезда Instagram Сабина Агаларова попала в аварию в Москве. В её Bentley врезалась «Газель», в которую сзади также влетела фура.

Со слов пострадавшей девушки, авария случилась на одном из перекрёстков столицы, когда она остановилась на светофоре.

Сзади в нас влетел грузовик, а в него въехала фура, — рассказала Агаларова.

Сабина Агаларова уверена, что водители грузовиков перепутали запрещающий сигнал светофора с зелёным цветом и поэтому не остановились перед перекрёстком, информирует URA.RU .

В результате ДТП пострадавших нет, сотрудники ГИБДД проводят проверку, которая установит виновника аварии.

Сабина Агаларова, сестра певца Эмина и племянница бизнесмена Араза Агаларова, владеет площадкой Concept MARKET в московском ТЦ Vegas. Известно, что кроме Bentley у неё есть Lamborghini Diablo.

Ранее известный певец Эмин поведал «о личном» в эксклюзивном интервью News.ru.