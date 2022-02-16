В СФ призвали жёстко наказать виновника смертельного ДТП в Симферополе

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что если виновник ДТП «сбил человека и скрылся», его необходимо «максимально жёстко» наказать, если причастность подозреваемого будет доказана. Собеседник подчеркнул, что статус фигуранта не имеет значения, даже если это депутат. Таким образом он прокомментировал сообщения о смертельном ДТП в Симферополе, в результате которого погибла 73-летняя женщина.

Если человек сбил и скрылся — должно быть максимально жёсткое наказание, если это так. Скрыться с места преступления, а потом пытаться всё спрятать — это из ряда вон выходящее, на мой взгляд. Наказывать надо самым жёстким образом, независимо от того, депутат или не депутат. Закон для всех одинаков, — подчеркнул сенатор.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что в Крыму депутат «Единой России» Игорь Буданов насмерть сбил пожилую женщину на своём автомобиле BMW. Также утверждается, что парламентарий после ДТП скрылся с места аварии. Найти виновника происшествия удалось благодаря камерам видеонаблюдения. По информации ресурса, ДТП произошло вечером 14 февраля на улице Ленина в Симферополе. Пострадавшую без сознания нашли прохожие. Несмотря на тяжёлые травмы, 73-летняя женщина пришла в себя и рассказала, что её сбила машина. Позже она скончалась в больнице.

Полицейские по камерам видеонаблюдения выяснили, что сбил пенсионерку автомобиль BMW, принадлежащий единороссу Игорю Буданову. По данным издания, после ДТП он вымыл машину, чтобы смыть следы аварии.

Ранее первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко подала в отставку после того, как сбила ребёнка. По её мнению, данное происшествие несовместимо с деятельностью госслужащей. Она также сообщила, что окажет семье пострадавшего мальчика необходимую помощь.