Семью сибиряков обвинили в жестокой расправе над соседкой

Полиция Новосибирска задержала семью из трёх человек за убийство их соседки. По словам местных жителей, женщина часто конфликтовала с подозреваемыми, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 43-летней женщины со множественными травмами было обнаружено в общежитии в Первомайском районе города. В комнате следователи заметили следы борьбы. По данным судмедэкспертов, сибирячка была убита, смерть наступила в результате перелома шеи.

В её убийстве заподозрили проживающую в том же общежитии 53-летнюю соседку и её взрослых сыновей, 33 и 35 лет. Один из них был ранее судим по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сыновья жили отдельно от матери. Предполагается, что в день убийства женщина позвала своих сыновей, чтобы те за неё заступились. В итоге бытовая разборка превратилась в криминальную.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека». Своей вины ни мать, ни её дети не признают.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков не признал свою вину. Перед началом процесса Кулаков заявил, что «никаким образом» не причастен к убийству и был шокирован как фактом его совершения, так и обвинениями в свой адрес. Он также добавил, что в вечер убийства был дома с семьёй.