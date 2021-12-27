Семью из четырёх человек убили в Красноярском крае

В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырёх человек, в том числе двоих детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошёл в городе Канске на востоке региона.

На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела, — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего.

Ранее сообщалось, что в стрелковом центре в Томске обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями. По имеющимся данным, посетитель во время стрельбы по мишеням неожиданно направил оружие в сторону инструктора и выстрелил, он от ран скончался на месте. После стрелявший покончил с собой.