18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Семью из четырёх человек убили в Красноярском крае

Семью из четырёх человек убили в городе Канске в Красноярском крае
07:02, 27 декабря 2021
Семью из четырёх человек убили в Красноярском крае Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырёх человек, в том числе двоих детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошёл в городе Канске на востоке региона.

На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела, — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего.

Ранее сообщалось, что в стрелковом центре в Томске обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями. По имеющимся данным, посетитель во время стрельбы по мишеням неожиданно направил оружие в сторону инструктора и выстрелил, он от ран скончался на месте. После стрелявший покончил с собой.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео