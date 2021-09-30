Семьям убитых в Оренбургской области студенток помогут с похоронами

Семьям убитых в городе Гай (Оренбургская область) студенток помогут организовать похороны, рассказали NEWS.ru в пресс-службе руководителя Башкирии Радия Хабирова. Представители чиновника добавили, что он поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов, откуда родом покойные, оказать всю необходимую поддержку родственникам погибших.

В данный момент с семьями уже работают психологи, им помогут с организацией похорон, далее — по необходимости, — отметили в пресс-службе.

Хабиров также назвал убийство девушек «ужасной трагедией».

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки. По предварительной версии, преступник устроил там пожар, чтобы замести следы.

На телах трёх девушек обнаружены множественные колото-резаные раны. Двух погибших нашли в квартире, третью — в 100 метрах от дома. Известно, что студентки 17, 18 и 19 лет приехали на учёбу из Башкирии.

Позже СМИ и Telegram-каналы сообщили, что предположительным подозреваемым является Анвар С. Якобы он состоял в отношениях с одной из убитых. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход расследования взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.