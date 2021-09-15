Семья в Тверской области погибла из-за неисправности газовой колонки

В Тверской области из-за неисправности газовой колонки в квартире погибли женщина, её дочь и супруг. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Инцидент
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа, произошедшего 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.