Семья в Тверской области погибла из-за неисправности газовой колонки

В Тверской области из-за неисправности газовой колонки в квартире погибли женщина, её дочь и супруг. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошёл в городе Бежецк. Погибли женщина и мужчина 1989 года рождения, а также девочка 2012 года рождения. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. При осмотре места происшествия обнаружена неисправность газовой колонки. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа, произошедшего 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.