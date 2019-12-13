https://static.news.ru/photo/4bada97a-1dc5-11ea-93ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи убитой в Санкт-Петербурге аспирантки опровергла сообщения СМИ об иске к доценту СПбГУ Олегу Соколову. Приведённую в публикациях информацию юрист назвала преувеличенной.

Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи Ещенко, пояснила, что ещё не обсуждала со своими доверителями подачу иска. Сама адвокат, отвечая на вопрос журналистов, оценила ущерб, который понесла семья от убийства девушки, в 10 млн рублей. Однако с матерью погибшей юрист ещё по этому поводу не говорила, пояснила она NEWS.ru. Она рассчитывает, что во время ближайшей встречи с семьёй убитой поднимет этот вопрос.

Бакшеева также отметила, что судебная практика такова, что на высокие компенсации морального вреда в подобных случаях рассчитывать не приходится.

12 декабря петербургское интернет-издание «Фонтанка» сообщило , что мать убитой аспирантки СПбГУ, признанная потерпевшей по уголовному делу, предъявит к историку Олегу Соколову гражданский иск.

В начале ноября доцент СПбГУ убил и расчленил свою любовницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Фрагменты тела девушки он пытался утопить в Мойке и был пойман с поличным 9 ноября. В тот день спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Труп принадлежит его выпускнице. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Их соседка рассказывает, что часто слышала ругань и скандалы, доносившиеся из квартиры.

Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Как писал NEWS.ru, камера наружного наблюдения зафиксировала человека, выбрасывающего в реку Мойку в Санкт-Петербурге тяжёлый пакет. Предположительно, на видео попал профессор.