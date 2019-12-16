https://static.news.ru/photo/8f1639a4-1fee-11ea-89a5-fa163e074e61_660.jpg Анастасии Ещенко Фото: Anastasia Eshchenko/facebook.com/Global Look Press

Семье убитой аспирантки СПбГу Анастасии Ещенко было неизвестно о планах дочери выйти замуж за 63-летнего преподавателя Олега Соколова, с которым у неё был роман. Об этом сообщила адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева. По её словам, все эти заявления историка — попытка убедить следствие, что убийца был в состоянии аффекта.

Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, не зашла. Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта? — цитирует её РБК.

По словам Бакшеевой, адвокат подсудимого по всей вероятности пытается такими заявлениями добиться смягчения приговора.

Ранее Соколов раскрыл детали отношений с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко. Летом 2018 года они подали заявление в ЗАГС, однако свадьба не состоялась из-за финансовых трудностей. Историк признался, что в их отношениях ни разу не было рукоприкладства, более того, даже скандалы в их доме были редкостью.

Как следует из материалов дела, 63-летний местный житель был задержан ранним утром в районе реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. По некоторым данным, пенсионер пытался утопить содержимое рюкзака. При этом мужчина был дезориентирован и находился в возбуждённом состоянии. Его госпитализировали с переохлаждением, после чего допросили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя обнаружили частично расчленённое женское тело. Оно принадлежало его выпускнице 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции. По предварительной информации, доцент убил её в состоянии аффекта во время ссоры, писал NEWS.ru.