Семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в Якутии

Фото: 14.mchs.gov.ru

Четыре человека получили огнестрельные ранения в результате конфликта в Западном Голливуде (Калифорния) США. По сообщению телеканала CNN, драка случилась возле ресторана, где проходила вечеринка по случаю концерта Джастина Бибера.

В потасовку вступили несколько человек, число которых не называется, один из них открыл стрельбу. Стрелявший скрылся с места происшествия. Двое раненых госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. Как сообщает телеканал,...