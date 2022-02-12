Семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в Якутии

Семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Жертвами возгорания оказались шесть человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Площадь пожара
По факту происшествия прокуратура
В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении регионального ведомства.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неправильное использование печи или замыкание электропроводки.
Ранее в подмосковном Орехово-Зуево загорелась крыша жилого многоквартирного дома. Жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.