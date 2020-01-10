https://static.news.ru/photo/85f6c48a-33ab-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сестра Андрея Михайлова, который, как сообщили в военкомате Республики Башкирия, погиб в результате несчастного случая, не верит в эту версию. По мнению родственников, виновны в его смерти те, кто давал ему в долг деньги.

Лидия Михайлова не верит и в то, что Андрей мог покончить с собой.

Виноват в его смерти тот, кто хотел с него денег стрясти. Было два человека. Это не рядовые солдаты. Один из них в Бикине какая-то шишка, — приводит её слова издание «Подъём».

Девушка рассказала, что человек, который одолжил её брату более 100 тыс. рублей, является владельцем собственной фирмы. Два года назад он служил вместе с её Андреем в армии.

По словам Лидии, брат занял деньги, чтобы его «крышевали». Девушка рассказала, что когда они виделись в последний раз в ноябре, Андрей пожаловался на конфликты с сослуживцами, но родителям просил об этом не говорить. Как призналась Лидия, тогда она не предполагала, что у брата большие проблемы.

По её словам, представители части, в которой по контракту служил брат, связались с ней только через четыре дня после случившегося. Лидия сообщила, что сначала ей позвонил замполит части и опроверг информацию об увольнении Андрея. Полицейские же до этого сказали семье, что в части им сообщили об увольнении погибшего и что тело его они не повезут.

Теперь в части говорят, что он был на службе, и обещают доставить Андрея сами, но пока тело не отдают следователи, пояснила Лидия.

Как писал NEWS.ru, труп 21-летнего уроженца Башкирии Андрея Михайлова обнаружили 6 января на железнодорожных путях у города Бикин Хабаровского края. По официальной версии, это был несчастный случай.