Семья из четырёх человек пропала в Новосибирской области

https://static.news.ru/photo/0859f526-42b2-11eb-8824-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.мвд.рф

Полиция разыскивает семью из Новосибирска с двумя маленькими детьми, переставшую выходить на связь три дня назад.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД по Новосибирской области, на данный момент установлено, что пропавшие вылетели в Москву. Правоохранители пытаются установить местонахождение супружеской пары и детей и выяснить «обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь».

В объявлении поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что пропавшей женщине 30 лет, мужчине — 28, одному ребёнку пять лет, другому — год. В отличие от данных, представленных МВД, в «Лиза Алерт» утверждают, что семья выехала из области на автомобиле 17 декабря.

По состоянию на 13:40 мск 20 декабря публикация поискового отряда помечена отметкой «По поиску — стоп, проверка информации».

Ранее NEWS.ru сообщал о пропаже 16-летнего подростка в Омске. Юноша исчез четыре дня назад — ушёл из дома в Центральном округе города и до сих пор не вернулся.