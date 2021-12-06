Семья экс-депутата Екатеринбурга погибла в ДТП

В Вологодской области погибла семья бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Жертвами аварии стали его дочь, зять и внучка. Об этом Головин рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу.

Горе. Сегодня у села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня. Выезд на встречку, — написал он.

Как рассказали в полиции Вологодской области изданию E1.RU, ДТП произошло вечером 5 декабря на 641 км автодороги Москва — Архангельск. За рулём белой Kia была Екатерина, которая получила права в прошлом году. Машина лоб в лоб столкнулась с минивэном Hyundai H1.

Сначала была информация о гибели двух женщин и ребёнка. Они были зажаты, автомобиль KIA был сильно искорёжен. Когда личности установили, стало известно, что погибли женщина, мужчина и ребёнок, — сообщили в МВД.

Все, кто был в автомобиле KIA, погибли. Водителя Hyundai доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева умер в Хабаровске. Тело мужчины нашли в одном из номеров отеля «Парус». Причиной смерти Дмитрия Ишаева мог стать инфаркт.