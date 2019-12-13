https://static.news.ru/photo/9539e2fa-1d90-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧЭТК — Экономико-технологический колледж/vk.com

17-летняя студентка второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала на преподавательницу с ножом. Женщину госпитализировали с порезами лица и рук.

Как сообщает pg21, на входе в образовательное учреждение стоит металлодетектор, который сработал на металлический предмет, однако охранница не придала этому значения.

Известно, что студентка пришла в колледж с трёхлетним ребёнком — она находится в академическом отпуске.

Другие студенты ЧЭТК утверждают, что девушка стояла на учёте у психиатра.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные напали на такси в Москве. Они расстреляли автомобиль и забрали у пассажирки 300 тысяч рублей.