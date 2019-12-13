17-летняя студентка второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала на преподавательницу с ножом. Женщину госпитализировали с порезами лица и рук.
Как сообщает pg21, на входе в образовательное учреждение стоит металлодетектор, который сработал на металлический предмет, однако охранница не придала этому значения.
Известно, что студентка пришла в колледж с трёхлетним ребёнком — она находится в академическом отпуске.
Другие студенты ЧЭТК утверждают, что девушка стояла на учёте у психиатра.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные напали на такси в Москве. Они расстреляли автомобиль и забрали у пассажирки 300 тысяч рублей.
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