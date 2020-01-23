Уточняется, что ребёнок проходил лечение в медучреждении в связи с редким генетическим заболеванием, требующим наблюдения врачей.
Болезнь девочки сопровождалась эпилептическими припадками. В ночь на 21 января маленькая пациентка почувствовала себя плохо и, несмотря на старания дежурного врача, оказывавшего ей экстренную помощь, не дождалась прибытия бригады скорой помощи,
В СК РФ проводят проверку произошедшего, в Минздраве региона сообщили, что если родители потребуют, то ведомство проверит действия персонала больницы, в которой случилась трагедия. Реанимобиль прибыл в медучреждение спустя 14 минут с момента вызова.
Как писал NEWS.ru ранее, следователи завели уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика, погибшего в результате неудачного прыжка с кровати у себя дома.
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