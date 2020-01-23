https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уточняется, что ребёнок проходил лечение в медучреждении в связи с редким генетическим заболеванием, требующим наблюдения врачей.

Болезнь девочки сопровождалась эпилептическими припадками. В ночь на 21 января маленькая пациентка почувствовала себя плохо и, несмотря на старания дежурного врача, оказывавшего ей экстренную помощь, не дождалась прибытия бригады скорой помощи, передаёт ТАСС.

В СК РФ проводят проверку произошедшего, в Минздраве региона сообщили, что если родители потребуют, то ведомство проверит действия персонала больницы, в которой случилась трагедия. Реанимобиль прибыл в медучреждение спустя 14 минут с момента вызова.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи завели уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика, погибшего в результате неудачного прыжка с кровати у себя дома.