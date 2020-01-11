https://static.news.ru/photo/a812d99e-3547-11ea-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетний Егор Коркунов, который с августа 2019 года находился в коме из-за застрявшей в его голове пули, в воскресенье, 12 января, скончался в больнице.

Об этом журналистам сообщила мама мальчика. Женщина отметила, что ребёнок не приходил в сознание.

Достать пулю и сделать операцию, которая могла бы спасти Егора, так никто и не решился, — передаётся в Telegram-канале LIFE SHOT.

Ребёнок получил ранение 4 августа 2019 года. По имеющейся информации, попавший в Егора мужчина в нетрезвом состоянии вернулся с охоты с друзьями и решил продолжить стрелять на территории посёлка под Нижним Тагилом.

Коркунову в местной клинике сделали трепанацию черепа, после чего его доставили в больницу на территории Екатеринбурга.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику. Ребёнку наложили три шва. Инцидент произошёл в Иркутске.