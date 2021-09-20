Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят в Москву

Россия. Пермь. Молодые люди, пострадавшие во время стрельбы на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, в палате ГКБ № 4

Семь человек из числа пострадавших в результате стрельбы в пермском университете будут отправлены в Москву для лечения. О этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть всё необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой, — сказал Фальков.

Министр принял участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах трагедии. Он выразил соболезнования семьям погибших , а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он был ранен, а затем госпитализирован.

В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Ранее сообщалось, что в качестве свидетеля по нему проходит таксист, подвозивший Бекмансурова. Установлено, что ранее они знакомы не были.