https://static.news.ru/photo/653c5044-d815-11e9-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/NoticiasUno

Небольшой самолёт разбился в районе города Попаян.

Уточняется, что двое из девяти находившихся на борту воздушного судна людей выжили и доставлены в больницу. Авария произошла спустя несколько минут после взлёта, передаёт El Tiempo .

#AtenciónComunidadET Una avioneta se estrelló en una zona residencial de Popayán https://t.co/fTVX1kOF8T pic.twitter.com/O6JO1wfRwu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 15, 2019

Ранее News.ru писал, что прибывший в берлинский аэропорт Тегель самолёт авиакомпании Eurowings перед посадкой попал в зону турбулентности. В результате пострадали 13 человек, шестерых госпитализировали.