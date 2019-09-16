Фото: twitter.com/NoticiasUno

Небольшой самолёт разбился в районе города Попаян.

Уточняется, что двое из девяти находившихся на борту воздушного судна людей выжили и доставлены в больницу. Авария произошла спустя несколько минут после взлёта, передаёт El Tiempo.

Ранее News.ru писал, что прибывший в берлинский аэропорт Тегель самолёт авиакомпании Eurowings перед посадкой попал в зону турбулентности. В результате пострадали 13 человек, шестерых госпитализировали.

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