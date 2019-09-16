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Данил Шипицин
Небольшой самолёт разбился в районе города Попаян.
Уточняется, что двое из девяти находившихся на борту воздушного судна людей выжили и доставлены в больницу. Авария произошла спустя несколько минут после взлёта, передаёт El Tiempo.
#AtenciónComunidadET Una avioneta se estrelló en una zona residencial de Popayán https://t.co/fTVX1kOF8T pic.twitter.com/O6JO1wfRwu— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 15, 2019
#AtenciónComunidadET Una avioneta se estrelló en una zona residencial de Popayán https://t.co/fTVX1kOF8T pic.twitter.com/O6JO1wfRwu
Ранее News.ru писал, что прибывший в берлинский аэропорт Тегель самолёт авиакомпании Eurowings перед посадкой попал в зону турбулентности. В результате пострадали 13 человек, шестерых госпитализировали.
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Пожар произошёл в пятиэтажном доме по ул. Гусарова в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные увидели вырывающееся из окна пламя.
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