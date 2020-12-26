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Происшествия

Семеро погибли при нападении вооружённого мужчины в Китае

09:16, 27 декабря 2020 19
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Мужчина, вооружённый ножом, по неизвестным причинам напал на людей в городе Кайюань провинции Ляонин.

Нападение произошло утром 27 декабря по местному времени. Как сообщает полицейское управление, жертвами мужчины, личность которого уже установлена, стали семь человек, ещё семь ранены, передаёт ТАСС.

Нападавший задержан, причины его действий выясняются.

Как писал NEWS.ru, вечером 26 декабря вооружённый человек открыл огонь в боулинг-центре в Рокфорде (штат Иллинойс, США), убив трёх человек, ещё трое получили ранения. Среди расстрелянных были по крайней мере два подростка.

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