Семь врачей сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе

https://static.news.ru/photo/8cd09cbc-8140-11ea-a44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Башкирии сообщила о бегстве семерых сотрудников одной из больниц Уфы, которую закрыли на карантин. Они не дождались результатов анализов и покинули учреждение.

Помимо врачей, режим принудительной госпитализации нарушают и пациенты. Они сбегают из больниц и скрываются от правоохранительных органов. За это им грозит уголовное наказание. Так, пациент из Иваново сбежал через окно, так как дверь в его палату была заперта. Однако спустя некоторое время он самостоятельно вернулся в медицинское учреждение. Врачи провели с ним разъяснительную беседу.

Как писал NEWS.ru, ранее были обнаружены сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты. Их вернули обратно в клинику.