Происшествия

Семь врачей сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе

09:39, 18 апреля 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Башкирии сообщила о бегстве семерых сотрудников одной из больниц Уфы, которую закрыли на карантин. Они не дождались результатов анализов и покинули учреждение.

Помимо врачей, режим принудительной госпитализации нарушают и пациенты. Они сбегают из больниц и скрываются от правоохранительных органов. За это им грозит уголовное наказание. Так, пациент из Иваново сбежал через окно, так как дверь в его палату была заперта. Однако спустя некоторое время он самостоятельно вернулся в медицинское учреждение. Врачи провели с ним разъяснительную беседу.

Как писал NEWS.ru, ранее были обнаружены сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты. Их вернули обратно в клинику.

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