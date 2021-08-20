Семь пациентов сбежали с принудительного лечения из психбольницы в Бурятии

Семеро мужчин, проходивших принудительное лечение по решению суда, сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в посёлке Новая Брянь Заиграевского района в Бурятии. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Взломав двери, пациенты скрылись в неизвестном направлении. Всего в отделении находились около 60 пациентов.

При этом в погроме принимали активное участие лишь семеро. Они и сбежали из клиники, — цитирует агентство неназванного собеседника.

Четверо из сбежавших осуждены за мелкие проступки и преступления средней тяжести, трое — за тяжкие преступления. На место происшествия прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа. Глава региона Алексей Цыденов попросил местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.