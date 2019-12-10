https://static.news.ru/photo/ffc62d0c-1b53-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Afonskaya/imageBROKER.com/Global Look Press

Девушка по имени Екатерина была избита в Санкт-Петербурге семью мужчинами. Причиной нападения стал внешний вид горожанки, который нападавшие восприняли как «вызывающий». Об этом 10 декабря журналистам рассказала подруга пострадавшей Алина.

Отмечается, что инцидент произошёл на Лиговском проспекте. Примерно в 22:00 компания из четырёх девушек гуляла по городу, когда сзади к ним подошла группа мужчин.

Подруга избитой рассказывает: нападавшие сразу начали в грубой форме оскорблять подруг, говоря, что у них вызывающий внешний вид.

Начались обзывания типа: «Вы что, лесбиянки?» Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось всё-таки забежать в какую-то кофейню, — говорит девушка.

Алина уточняет, что пыталась вызвать охрану, но сделать ей этого не удалось. В это время одна из подруг намеревалась достать перцовый баллончик, чтобы отпугнуть агрессоров, за что немедленно получила удар по лицу. Мужчины после этого удалились, однако Екатерина погналась за ними, призывая к ответу. В итоге она была жестоко избита. Сами нападавшие скрылись. Скорую помощь пришлось вызывать прямо к кофейне.

У Екатерины диагностировали сотрясение мозга. По словам Алины, подруге зашили губу.

По факту инцидента девушки планируют подавать заявление в полицию, сообщает портал «Бумага».

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