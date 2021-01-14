Семь человек стали жертвами землетрясений в Индонезии

https://static.news.ru/photo/4cb63558-56ef-11eb-aaae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hariandi Hafid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минимум семь человек погибли и более 600 пострадали за последние сутки в результате нескольких землетрясений в Индонезии. Два мощных толчка магнитудой 5,7 и 6,2 произошли на острове Сулавеси.

За ними последовали почти 30 сильных афтершоков, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что ещё один подобный толчок может привести к возникновению цунами.

В провинции Западный Сулавеси около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Землетрясение разрушило более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января. Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5, а Геологическая служба США (USGS) назвала цифру 6,8.