Семь человек пропали под Астраханью во время путешествия на катере

В Астраханской области спасатели приступили к поиску семи человек, которые плыли на катере и пропали. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пропавшие передвигались на судне «Корвет-750-А» по маршруту Волгоград — Махачкала. В качестве туристической группы в органах МЧС они не регистрировались. Последний раз на связь с родственниками они выходили 3 сентября, когда находились на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В настоящее время местонахождение катера и плывших на нём людей неизвестно. Областной главк МЧС взял ситуацию на контроль и сообщил известную на данный момент информацию МСКЦ ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря» для дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в лесу пропали две женщины 33 и 50 лет. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве, но их нашли живыми спустя девять дней.