Семь человек пострадали в столкновении автобуса с грузовиком в Новосибирске

Семь человек получили травмы в результате ДТП на улице Зеленодолинской в Октябрьском районе Новосибирска. Столкнулись микроавтобус Ford Transit с пассажирами и грузовик Mercedes, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу под знак «обгон запрещён», после этого и произошло столкновение. Водитель оказался зажат в микроавтобуе, его вытаскивали спасатели. С тяжёлыми травмами он доставлен в больницу. Госпитализация также потребовалась четырём его пассажирам.

Около 01.26 (21.26 мск) на Гусинобродском шосссе у дома № 2 по улице Зеленодолинской произошло столкновение трансферного микроавтобуса Ford Transit, двигавшегося со стороны Новокузнецка в сторону аэропорта «Толмачево». В автобусе находились десять пассажиров и багаж, — пояснили агентству в региональном ГУМВД.

Ранее стало известно, что девять человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой, врезавшейся в опору трубопровода в Балахне Нижегородской области. По предварительным данным, водитель в этот момент обилечивал пассажиров.