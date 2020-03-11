https://static.news.ru/photo/637144ec-639b-11ea-b544-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Семь человек получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей в Выборгском районе Ленинградской области. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Инцидент произошёл днём 11 марта на дороге А-181 «Скандинавия». Предполагается, что ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля Ford, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого с ними столкнулись ещё две машины, сообщают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области участниками ДТП стали сразу пять автомобилей. В результате пострадали два человека, один из которых был госпитализирован.