Семь человек пострадали в лобовом столкновении авто под Кемерово

https://static.news.ru/photo/a67caa18-af8d-11ea-9665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Семь человек пострадали в ДТП на трассе Белово — Коновалово — Прокопьевск в Кемеровской области. Происшествие случилось в 8:00 по местному времени, на 17-м км трассы произошло лобовое столкновение двух легковушек.

По предварительным данным, 21-летний водитель LADA Priora допустил выезд машины на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой Toyota Windom. В результате водители обеих машин, три пассажира иномарки и два — отечественного автомобиля, включая 17-летнюю девушку, получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

На месте происшествия работали три бригады скорой, двух пассажиров отправили в больницу попутным транспортом. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — средней степени тяжести. Их обследуют медики. Состояние пострадавших уточняется.

Как выяснилось, водитель отечественного автомобиля ехал без прав. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека стали жертвами смертельного ДТП на трассе А-108 в Московской области. Столкновение легковушки и грузового автомобиля произошло в Орехово-Зуево.