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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Орловской области

19:05, 06 ноября 2020
Фото: 57.мвд.рф

В Орловской области опрокинулся в кювет микроавтобус «Газель Next». В результате один человек погиб и ещё семеро пострадали.

Инцидент произошёл днём 6 ноября в Кромском районе. Микроавтобус двигался из населённого пункта Заря мира в сторону посёлка Кромы.

Причины ДТП устанавливаются. Признаков опьянения у водители «Газели» не выявлено.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Госпитализация никому из них не потребовалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Туве в результате столкновения двух легковых машин пострадали восемь человек, включая четверых детей. Водитель одного из автомобией погиб.

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