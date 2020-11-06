Семь человек пострадали в ДТП в Орловской области

В Орловской области опрокинулся в кювет микроавтобус «Газель Next». В результате один человек погиб и ещё семеро пострадали.
Инцидент произошёл днём 6 ноября в Кромском районе. Микроавтобус двигался из населённого пункта Заря мира в сторону посёлка Кромы.
Причины ДТП устанавливаются. Признаков опьянения у водители «Газели» не выявлено.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Госпитализация никому из них не потребовалась,
Ранее NEWS.ru писал, что в Туве в результате столкновения двух легковых машин пострадали восемь человек, включая четверых детей. Водитель одного из автомобией погиб.