Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани

В результате аварии с участием полицейской машины и легкового автомобиля пострадали семь человек.
Столкновение произошло под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС глава Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС города Сергей Крикунов.
В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются.
Как ранее писал NEWS.ru, вагон трамвая сошёл с рельсов на юге Москвы, движение временно приостановлено. Отмечается, что движение трамваев при этом было приостановлено. По предварительным данным, никто в результате ДТП не пострадал.
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