Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани

https://static.news.ru/photo/35c33d16-abdf-11ea-94aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Краснодар | новости/vk.com

В результате аварии с участием полицейской машины и легкового автомобиля пострадали семь человек.

Столкновение произошло под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС глава Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС города Сергей Крикунов.

В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются.

Как ранее писал NEWS.ru, вагон трамвая сошёл с рельсов на юге Москвы, движение временно приостановлено. Отмечается, что движение трамваев при этом было приостановлено. По предварительным данным, никто в результате ДТП не пострадал.