Два микроавтобуса столкнулись рано утром на трассе Киев — Харьков. В результате ДТП пострадали семь человек.
Работники полиции остановили Mercedes-Benz Vito. В этот момент в него въехал Mercedes-Benz Sprinter. В результате удара первый автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадали двое водителей автомобилей и пять пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все они доставлены в больницу, — говорится на сайте пресс-службы Нацполиции Украины.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что в Германии в ДТП с автобусом погибли два школьника. Транспортное средство вылетело со скользкой дороги и упало на бок.
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