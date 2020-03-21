https://static.news.ru/photo/9e32e256-6c39-11ea-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Два микроавтобуса столкнулись рано утром на трассе Киев — Харьков. В результате ДТП пострадали семь человек.

Работники полиции остановили Mercedes-Benz Vito. В этот момент в него въехал Mercedes-Benz Sprinter. В результате удара первый автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали двое водителей автомобилей и пять пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все они доставлены в больницу, — говорится на сайте пресс-службы Нацполиции Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии в ДТП с автобусом погибли два школьника. Транспортное средство вылетело со скользкой дороги и упало на бок.