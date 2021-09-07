Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Семь человек получили травмы в ДТП с междугородним автобусом в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь, пишет ТАСС.

Автобус попал в ДТП в 20 километрах от Кропоткина в сторону Тбилисского района. Пострадавшие пассажиры госпитализированы. Пятеро получили лёгкие травмы, ещё двое — средней тяжести. На данный момент выясняются причины аварии.

В середине июня подобная авария произошла на 20-м км автодороги ст. Петровская — Славянск-на-Кубани, там столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ. От удара автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу. В результате пострадали семь человек.

Ранее авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двоих детей, и четверых египтян, одна россиянка погибла.