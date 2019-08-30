https://static.news.ru/photo/bcdc7bb2-caf5-11e9-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Семь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Москвой. ДТП произошло на повороте на Спас-Заулок в городском округе Клин.

По данным РЕН ТВ , там столкнулись микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих, и автовоз Volvo. Они двигались в попутном направлении. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не соблюдал безопасную дистанцию. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ДТП с участием спортивного автомобиля Lamborghini и BMW произошло в Центральном административном округе столицы. Машины столкнулись возле дома 18 по улице Большая Грузинская, сообщил источник News.ru. В результате инцидента пострадали два человека, писал News.ru.