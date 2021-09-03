Семь человек пострадали при теракте в Новой Зеландии

В результате теракта в новозеландском городе Окленд пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе трансляции на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.

Инцидент произошёл в пятницу, 3 сентября. По имеющимся данным, мужчина напал на людей в супермарке. В результате пострадали семь человек. Полиция застрелила злоумышленника. Премьер-министра назвала произошедшее терактом.

Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии, — сообщила Джасинда Ардерн.

Как сообщила премьер-министр, нападавший был известен полиции, находился под наблюдением, однако до этого момента никаких преступных действий, позволяющих применить арест до момента нападения, за ним замечено не было.

По данным полиции, все пострадавшие — рядовые граждане, обычные посетители магазина..