Автобус, следующий из Тюмени в Тобольск, и автокран столкнулись в Тюменской области. ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По данным областного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали семь человек.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием такси и кареты скорой помощи произошла днём 14 января в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения. Водитель одной из таксомоторных служб во время движения на автомобиле попытался перестроиться в соседний ряд, но не справился с управлением. Машину занесло в сторону, после чего она столкнулась с каретой скорой помощи.
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