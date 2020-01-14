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Серия сообщений о минировании школ, судов и вокзалов Москвы начала поступать утром 15 января. Об угрозе взрыва предупреждены пять школ и восемь районных судов.

Кроме того, поступили данные о минировании Белорусского и Казанского вокзалов. Эвакуация на них не проводится, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах. Ранее NEWS.ru сообщал, что около 12 тысяч человек эвакуировали...